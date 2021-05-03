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الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد ساسي

الإثنين 03/مايو/2021 - 08:30 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
أمل الحلفاوي
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كشف عمرو الدرديرى المتحدث الإعلامى لنادى الزمالك، عن آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح الدرديري في تصريحات إذاعية، أن ساسي يرغب في الاستمرار في نادي الزمالك، ولكن الخلاف على قيمة العقد المادية، مؤكداً أن اللاعب لم يوقع لبيراميدز.

فيما أشار إلى أن المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، من أجل زيارة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وتم الترحيب بالأمر.

وأكد أن تأخير الزيارة يأتي بسبب الارتباطات التي يمر بها الأهلى والزمالك والجدول المزدحم المباريات، مشيرًا إلى أن ناديه ينتظر زيارة مجلس إدارة الأهلى، على أن يتم ردها على الفور.

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