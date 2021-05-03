شرط بوجبا للموافقة على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد، حدد شروطه للتجديد مع الشياطين الحمر.





ومن المقرر أن ينتهي عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، ولم يوافق النجم الفرنسي على التجديد حتى الآن.





وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بوجبا يطلب راتبًا أسبوعيًا يبلغ 500 ألف إسترليني في العقد الجديد.





وتابعت الصحيفة، أن مسوؤلي مانشستر يونايتد متمسكون باستمرار بوجبا، ويأملون أن يحدث تقدما في مفاوضات التجديد عقب نهاية بطولة يورو 2020.





يذكر أن العديد من التقارير الصحفية التي أشارت إلى، أن برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، يرفض التجديد مع الشياطين الحمر، إلا عقب التأكد من بقاء بوجبا وتوقيعه على عقد جديد.



