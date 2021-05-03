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مصر تخوض منافسات كأس العرب بالصف الأول

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:00 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
وكالات
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أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن منتخب "الفراعنة" سيشارك في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها بقطر، بالمنتخب الأول وجهازه الفني وبأفضل تشكيل له يكون متاحاً في توقيت إقامة البطولة.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من كأس العرب، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشاركة 23 منتخباً في الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر  القادم.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، اليوم الأحد، أن موقفه من البطولة يأتي تقديراً لبعدها العربي ولإقامتها لأول مرة تحت إشراف "فيفا"، وأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها.

وأضاف الاتحاد أن البطولة تقام في توقيت يناسب إعداد المنتخب المصري الأول للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر بالكاميرون مطلع العام المقبل، في الشهر التالي مباشرة للبطولة العربية.

وأوضح اتحاد الكرة المصري أنه استقبل أمر مشاركته العربية منذ الوهلة الأولى للإعلان عنها بكل التقدير والاهتمام، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري المشارك في مراسم إجراء قرعة البطولة برئاسة رئيس الاتحاد أحمد مجاهد، رفقة مدير المنتخب المصري الأول محمد بركات، وكان من المفترض تواجد المدير الفني للمنتخب الأول حسام البدري، ضمن الوفد، لولا إصابته بفيروس كورونا الذي منعه من المشاركة.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في البطولة رفقة منتخب الجزائر، والفائزين من مباراتي ليبيا مع السودان، ولبنان مع جيبوتي.

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