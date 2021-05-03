ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي وغزل المحلة

يترقب جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المباراة التي ستجمع الأحمر أمام نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الأهلي وغزل المحله، على أرض الأخير، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم الإثنين، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وغزل المحله:





1- الزمالك برصيد 41 نقطة

2- الأهلي برصيد 37 نقطة

3- بيراميدز برصيد31 نقطة

4- المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري برصيد 29 نقطة

6- سموحة برصيد 28 نقطة

7- إنبي برصيد 27 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا برصيد 26 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 26 نقطة

10- الجونة برصيد 25 نقطة

11- غزل المحلة برصيد 24 نقطة

12- طلائع الجيش برصيد 20 نقطة

13- أسوان برصيد 20 نقطة

14- المقاولون العرب برصيد 19 نقطة

15- الإسماعيلي برصيد 17 نقطة

16- وادي دجلة برصيد 16 نقطة

17- البنك الأهلي برصيد 15 نقطة

18- الإنتاج الحربي برصيد 12 نقطة



