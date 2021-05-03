موعد مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد و روما في نصف نهائي الدوري الأوروبي

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره روما الإيطالي، يوم الخميس المقبل الموافق 6 من الشهر الجاري ، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.





ويلتقي الريدز أمام روما الإيطالي في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة ، و الـ 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علي أرضية ملعب الأولمبيكو يوم الخميس المقبل.





وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي.





الجدير بالذكر أن الريدز أستطاع أن يتفوق علي نظيره روما الإيطالي بسداسية مقابل هدفين ضمن فعاليات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.



