Advertisements

موعد مباراة الإياب بين مانشستر يونايتد و روما في نصف نهائي الدوري الأوروبي

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:31 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد زويد
Advertisements
يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره روما الإيطالي، يوم الخميس المقبل الموافق 6 من الشهر الجاري ، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ويلتقي الريدز أمام روما الإيطالي في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة ، و الـ 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، علي أرضية ملعب الأولمبيكو يوم الخميس المقبل.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأوروبي.

الجدير بالذكر أن الريدز أستطاع أن يتفوق علي نظيره روما الإيطالي بسداسية مقابل هدفين ضمن فعاليات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

أخبار تهمك

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعة و نصف

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ أقل من ساعتين

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة حول أمان سد النهضة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 10 ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

02:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي