نجم الأهلي يقترب من الانفراد بصدارة هدافي الدوري المصري

يستضيف ملعب غزل المحلة، المباراة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الإثنين.





وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.





ويمكن لمحمد شريف مهاجم الأهلي أن ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين في حال سجل هدفا في شباك غزل المحلة اليوم.





ويستعرض " الفجر الرياضي " جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وغزل المحلة:





1- حسام حسن "لاعب سموحة السابق" برصيد 9 أهداف

2- محمد شريف " الأهلي" برصيد 9 أهداف

3- أحمد سمير " طلائع الجيش" برصيد 9 أهداف

4- أشرف بن شرقي " الزمالك" برصيد 9 أهداف

5- عمر كمال " المصري" برصيد 9 أهداف

6- يوسف إبراهيم أوباما " الزمالك" برصيد 8 أهداف

7- أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" برصيد 8 أهداف

8- عمرو جمال " طلائع الجيش" برصيد 7 أهداف

9- رزاق سيسيه " الاتحاد السكندري" برصيد 7 أهداف



