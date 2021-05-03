غرق 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أفادت منظمة الأمم المتحدة للهجرة، بغرق ما لا يقل عن 11 شخصا بانقلاب زورق مطاطي يحمل نحو 24 مهاجرا كانوا في طريقهم لأوروبا، قبالة ليبيا.

ووقعت المأساة بالقرب من مدينة الزاوية غربي البلاد، حيث أنقذ خفر السواحل الليبي حياة اثني عشر مهاجرا، من المتوقع نقلهم إلى أحد مراكز الاحتجاز.

وقالت المنظمة، عبر حسابها على موقع "تويتر": "الخسائر المستمرة في الأرواح تتطلب تغييرا عاجلا فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ووسط البحر المتوسط".

ويعد الحادث هو الأحدث على مسار الهجرة عبر البحر المتوسط.

وافترضت السلطات، الشهر الماضي، وفاة مائة وثلاثين مهاجرا على الأقل بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل ليبيا، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية من حيث عدد الضحايا منذ سنوات على هذا المسار.