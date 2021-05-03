نجم برشلونة يتحدى الريال وأتلتيكو: سنقاتل للتتويج بلقب الليجا





أكد نجم برشلونة، جيرارد بيكيه أن فريقه سيقاتل من أجل حصد لقب الدوري الإسباني بعد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد.





قال اللاعب في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء المباراة: "هدف التواجد هنا حتى النهاية كان هدفنا منذ بداية الموسم، وبشكل أكبر عقب نهاية الدور الأول".





وأضاف: "كانت مباراة مشابهة لمواجهة فياريال، أحرزوا في شباكنا أولاً على الرغم من سيطرتنا، ولكن الفريق واصل العمل الجيد ونجح في التسجيل على الرغم من أن هدف كارلوس سولير جعلنا نعاني حتى نهاية اللقاء".





وأشار مدافع البرسا إلى أن الفريق يحظى بديناميكية جيدة للغاية، ومع ذلك أقر بأن الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام غرناطة ألحقت بهم ضرراً كبيراً.





وأكد بيكيه أنهم سيواجهون أتلتيكو مدريد بهدف وحيد فقط وهو الفوز، وانتظار ما سيحدث فيما بعد مع كل من ريال مدريد وإشبيلية.





ويحتل "الروخيبلانكوس" حالياً صدارة الترتيب برصيد 76 نقطة، ويليه "الميرينغي" وبرشلونة 74 نقطة لكل منهما، ثم إشبيلية 70 نقطة.



