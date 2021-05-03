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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يرصد حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة.

وأوضح البيان، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا بداية من الاثنين، حيث من المتوقع ان تسجل القاهرة ٣٩ درجة، ويصاحبها مزيد من الارتفاع لتصل درجة الحرارة الي ٤١ درجه يوم الاربعاء القادم بحيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وأضاف البيان، أنه يلي الارتفاع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ولكن ليس بشكل كبير ليظل الطقس حار علي كافة الانحاء خلال الفترة القادمة.



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