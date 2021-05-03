أكثر من 1200 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

سجلت وزارة الصحة في البرازيل، 1202 وفاة بفيروس كورونا و28935 إصابة جديدة، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأعلن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، عن تسجيل 407639 وفاة و14.7 مليون إصابة بالفيروس في المجمل.

وشهدت البرازيل حاليًا تراجعًا في حالات الإصابة الجديدة. وتحتل الوفيات بالفيروس في البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة.