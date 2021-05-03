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مسلسل "نجيب زاهى زركش" الحلقة 21.. مواعيد العرض والإعادة

الإثنين 03/مايو/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، بجانب عرض تفاصيل الحلقة 20 من المسلسل بعدما أثارت إعجاب الكثيرين.

نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة 21
مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

أبطال عمل المسلسل
ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

أحداث الحلقة 20 من نجيب زاهي زركش
مساعدة يحيي الفخراني لمسعد (رامز أمير) في نشر روايته "كل الألعاب للتسلية"، حيث قامت صديقة مسعد بإعطاء نجيب زاهي زركش (يحيي الفخراني)، نسخة من رواية مسعد، وعندما قرأها وجد أنها تستحق النشر، حيث اتصل بأكبر دار نشر للاتفاق معها على نشر الرواية.
 
وترك سعد (كريم عفيفي) لمنزله، وذلك بعدما علم أن علاء زينهم (نصار) ليس والده، وحنان سليمان (كريمة) ليست أمه، وأنهما قاما بتربيته فقط وسط بناتهما، وهو الأمر الذى تسبب له فى حالة انهيار.

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