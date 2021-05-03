هل وصلت السلالة الهندية مصر؟.. مستشار الرئيس يكشف الحقيقة







وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن السلالة الهندية عبارة فيروس حدث له تحور مزدوج جعله يكون بهذه الشراسة، وسريع الانتشار، منوها بأن العلماء أثبتوا ان مقاومة الجسم لهذه السلالة أقل من الفيروسات الأخرى.







وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، "الحمد لله لحد الآن لم يتم رصد السلالة الهندية في مصر"، منوها بأن السلالة الهندية وصلت إلى 19 دولة في العالم، منوها بأن الدولة تتخذ عدد من الإجراءات لمنع وصول السلالة الهندية إلى مصر.



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لم يتم رصد أي حالات حتى الآن تدل على وجود سلالة كورونا الهندية المتحورة.