Advertisements

عشرات القتلى جراء حادث تصادم قارب بناقلة في بنجلاديش

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:01 ص
اصطدام قارب بناقلة
اصطدام قارب بناقلة
وكالات
Advertisements

أعلنت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الاثنين، عن مقتل 26 شخصًا على الأقل وفقدان عدد آخر، بعد اصطدام زورق سريع مكتظ بالركاب بناقلة محملة بالرمال، وغرقه في نهر بادما العملاق.

 

وقد عثر رجال الإنقاذ على 26 جثة، وربما لا يزال البعض في عداد المفقودين، وفقًا لميراج حسين، المسؤول البارز بالشرطة في منطقة ماداريبور بوسط البلاد.

 

وقال المسؤول، إنه تم إنقاذ 5 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.

 

ويذكر أن بنجلاديش، هي دولة لديها ممرات مائية داخلية واسعة، ومعايير سلامة متراخية.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناقلة عشرات القتلى بنجلاديش اصطدام قارب

أخبار تهمك

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 19 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم الأهلي يقترب من الانفراد بصدارة هدافي الدوري المصري

منذ أقل من ساعة

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 17 ساعة

نجم برشلونة يتحدى الريال وأتلتيكو: سنقاتل للتتويج بلقب الليجا

منذ أقل من ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة حول أمان سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب فى تايلاند إلى 44 قتيلا

مقنل وفقدان 15 شخصًا إثر غرق زورق قرب الحدود الماليزية

غرق طفلين قبالة إسبانيا وفقدان 16 مهاجرا مغربيا

مقتل 8 أشخاص إثر غرق قارب مكتظ بالركاب في باكستان

مقتل 3 أشخاص وفقدان اثنين آخرين إثر حادث قارب في المركز التجاري بنيجيريا

قتلى جراء انقلاب عبارة في بنجلادش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

02:32 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي