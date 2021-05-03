تايلاند تسجل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، اليوم الاثنين، تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد موجة ثالثة من العدوى.

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية، 2041 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في تايلاند إلى 71025 منذ بدء ظهور الجائحة العام الماضي.

وحتى الآن، ارتفع العدد الكلي للوفيات بالفيروس إلى 276.