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"فرنسا المفتوحة": السماح بحضور 1000 متفرج في كل ملعب

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
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قال وزير التعليم والشباب والرياضة الفرنسي جان-ميشيل بلانكر، اليوم الأحد، إنه سيتم السماح بامتلاء مدرجات كل ملعب في رولان غاروس بنسبة 35% بحد أقصى، 1000 متفرج، في بداية بطولة فرنسا المفتوحة للتنس في تخفيف لقيود كوفيد-19.

وأبلغ بلانكر محطة فرانس 3 التلفزيونية بأن هذا الحد سيزداد إلى 65%، 5 آلاف متفرج، اعتباراً من 9 يونيو (حزيران)، عندما يبدأ دور الثمانية في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية.

ومن المقرر أن تنطلق فرنسا المفتوحة في 30 مايو (أيار) بعد تأجيلها لمدة أسبوع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، إنه سيسمح للمتفرجين بالعودة للملاعب اعتباراً من 19 مايو (أيار) بشرط عدم تدهور الوضع الصحي.

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