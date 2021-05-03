صراع هاميلتون وفيرستابن يتجدد في سباق فورمولا وان البرتغالي

يتجدد الصراع ين بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، والهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في سباق الجائزة الكبرى البرتغالي المقرر إقامته غدا الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.





ولا يمكن لهاميلتون أن يرتكب خطأ مثلما حدث قبل أسبوعين في سباق إيمولا إيطاليا، وذلك إذا أراد أن يحافظ على تفوقه على منافسه فيرستابن.





وفاز هاميلتون بالسباق الافتتاحي للموسم في البحرين متفوقا على فيرستابن، الذي استطاع أن يقلب الأمور في السباق الثاني في إيطاليا، حيث ارتكب هاميلتون، الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، خطأ نادرا ما يحدث ليتراجع للمركز التاسع قبل أن يستعيد توازنه وينهي السباق في المركز الثاني.





وهيمن فريق ريد بول من قبل على فورمولا-1 حيث حصد الفريق أربع ألقاب لبطولة العالم في فئة السائقين والمصنعين خلال الفترة من 2010 إلى 2013، قبل أن يبسط مرسيدس هيمنته بلا منازع في السنوات التالية من خلال الفوز بكل الكؤوس من بينها ستة ألقاب في فئة السائقين حققها هاميلتون فقط.





وهيمنة مرسيدس الشاملة ساعدت هاميلتون على تحقيق رقمه الاستثنائي بحصوله على مركز الانطلاق الأول 99 مرة وذلك قبل سباق بورتيماو البرتغالي، الذي فاز به العام الماضي بعدما انطلق من مركز الانطلاق الأول.





ولكن ريد بول يسعى للظهور من جديد كتهديد كبير وفقا لهيلموت ماركو مستشار ريد بول وهو ما ساهم في حادث هاميلتون في سباق إيمولا الإيطالي.





وقال ماركو لشبكة "ار.تي.ال" :"لم يكونوا ينافسون على نحو مستمر ، ولكن هذا هو الحال حاليا مع ريد بول وماكس فيرستابن".





وأضاف :"ومن الواضح – وهذا أمر مفهوم من جان البشر- أن هذا يؤدي إلى ردود أفعال. مما يعني أنه يجب أن نواصل الضغط باستمرار، إن لم نزيده".





ويأمل كريستيان هورنر، رئيس فريق ريد بول، أن تكون البداية العظيمة للفريق بمثابة قوة دفع لما تبقى من الموسم الذي سيكون به 23 سباقا.





وقال هورنر :"إنها أفضل بداية لنا منذ سنوات قليلة. نريد فقط أن نعزز هذا الزخم وأن نحافظ عليه طوال العام".





وقال فيرستابن وهاميلتون أنهما يرحبان بمعركة السيادة، ووصف هاميلتون الخطأ الذي ارتبكه في إيطاليا بأنه بمثابة "درس" للمستقبل حيث يسعى للتتويج بثامن ألقابه.





وقال فيرستبان :"من الرائع أن تقاتل أمام لويس، ومرسيدس، اللذين هيمنا على البطولة ومن الصعب التغلب عليهما"، مضيفا أن كونك في تنافسهما في كلا السباقين فهذا شيء جيد للغاية ولكنه ليس مضمونا





وقال هاميلتون :"أعتقد أنها أول مرة منذ فترة يكون لدى ريد بول سيارة تفوز بالبطولة، لذلك أعتقد أن المنافسة ستكون متقاربة طوال عالم- وآمل أن تكون كذلك، أن يكون هناك المزيد والمزيد من المعارك".





وبالنظر لسباق بورتيماو وما بعده، قال رئيس فريق مرسيدس توتو فولف :"نتوقع معركة متقاربة مع ريد بول، وأيضا مكلارين وفيراري قد يتواجدان في المعركة.





وكان لاندو نوريس سائق مرسيدس حصد المركز الثالث في سباق إيمولا الإيطالي، وجاء خلف تشارلز لوكلير سائق فيراري في المركز الرابع، ويتطلع الفريقان لتقديم مستوى جيد بعد هذه النتائج.​