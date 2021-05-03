مستشار الرئيس يكشف العمود الفقري للحد من زيادة إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد حاليا الموجة الثالثة من جائحة كورونا، حيث نشهد زيادة واضحة في اعداد الإصابات مقارنة بالأسابيع الماضية، وكذلك معدل الوفيات يرتفع.



وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الالتزام بالإجراءات هو العمود الفقري للحد من زيادة الإصابات، مؤكدا أن الدولة تسعى ليل نهارا لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة وفرت مراكز حضارية لتطعيم المصريين باللقاح، منوها بأن حدوث تطور جيني لأي فيروس أمر معروف.

