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الهلال السعودي يعلن تعيين مورايس حتى نهاية الموسم

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
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أعلنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل أمس الأحد تعيين البرتغالي جوزيه مورايس مدربا للفريق الأول خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان الهلال قد خسر في آخر مبارياته في مجموعات دوري أبطال آسيا 2021 وكان على وشك الخروج من البطولة لولا تعادل الأهلي السعودي والدحيل القطري في مجموعة أخرى.

وبدأ مورايس التدريب في 2001 قبل أن يخوض في عدة محطات بارزة عندما عمل مساعدا للمدرب مورينيو في أندية بورتو وإنتر ميلان وتشيلسي وريال مدريد، كما سبق له تدريب منتخب اليمن وأندية الترجي التونسي والفيصلي والحزم والشباب من السعودية، وتوج في مسيرته بعدد من البطولات منها الدوري التونسي 2010 وكأس السوبر السعودي 2014 والدوري الكوري الجنوبي مرتين مع تشونبوك بالإضافة إلى بطولة الكأس في كوريا.

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البرتغالي جوزيه مورايس

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