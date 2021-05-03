سلافيا براغ يُتوج بطلاً للدوري التشيكي للمرة الثالثة على التوالي

توج نادي سلافيا براغ، اليوم الأحد، رسمياً بطلاً للدوري التشيكي للمرة الثالثة توالياً، وذلك عقب تعادل سبارتا براغ أمام سلوفان ليبيريك إيجابياً (2-2)، قبل أربعة جولات من نهاية البطولة.





اكتسح سلافيا ضيفه فيتوريا بيلزن (5-1)، ولكنه حسم اللقب قبل تلك المواجهة، بعد تعادل سبارتا وليبيريك.





ونجح سلافيا من تحقيق لقب الدوري السابع خلال مسيرته، والثالث توالياً، قبل 4 جولات من نهاية البطولة، بفارق 16 نقطة عن الوصيف جابلونيك، و19 نقطة عن سبارتا صاحب المركز الثالث.



