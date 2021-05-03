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سلافيا براغ يُتوج بطلاً للدوري التشيكي للمرة الثالثة على التوالي

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
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توج نادي سلافيا براغ، اليوم الأحد، رسمياً بطلاً للدوري التشيكي للمرة الثالثة توالياً، وذلك عقب تعادل سبارتا براغ أمام سلوفان ليبيريك إيجابياً (2-2)، قبل أربعة جولات من نهاية البطولة.

اكتسح سلافيا ضيفه فيتوريا بيلزن (5-1)، ولكنه حسم اللقب قبل تلك المواجهة، بعد تعادل سبارتا وليبيريك.

ونجح سلافيا من تحقيق لقب الدوري السابع خلال مسيرته، والثالث توالياً، قبل 4 جولات من نهاية البطولة، بفارق 16 نقطة عن الوصيف جابلونيك، و19 نقطة عن سبارتا صاحب المركز الثالث. 

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للمرة الثالثة توالياً براغ التشيكي

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