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لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أن نادي الزمالك لم يقم بتقديم استئناف على عقوبة لاعب فريقه الأول لكرة القدم، إمام عاشور.

وأكد الشوربجى في تصريحات إذاعية، "لجنة التظلمات سوف تصدر قرارًا نهائيًا بشأن أزمة ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب يوم الـ 16 مايو الجاري، عقب إجازة عيد الفطر بعد بحث كل حيثيات الأزمة حيث تلقينا مستندات جديدة".

وأشار إلى أنه تقرر قبول تظلم الزمالك ضد عقوبة قمة الناشئين شكلا، فيما رفض موضوعاً ليتم بذلك تأييد العقوبة ضد النادي ولاعبيه، موضحا أن التظلم لم يشمل إمام عاشور.

وشدد نادي الزمالك، على أن ما يتم ترديده في هذا الصدد غير صحيح، مؤكدا أنه تقدم بالتظلم لجميع اللاعبين دون استثناء أحد، وذلك في بيان رسمي للقلعة البيضاء.

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