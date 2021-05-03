رئيسة وزراء نيوزيلندا تتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه الصين

اتخذت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن موقفا أكثر صرامة بشأن سجل حقوق الإنسان في الصين، اليوم الاثنين، بقولها إن تسوية الخلافات تزداد صعوبة مع تنامي دور الصين في العالم.





في حين ظلت لغة أرديرن معتدلة مقارنةً بلغة العديد من القادة الآخرين، إلا أنها لا تزال تمثل تحولًا كبيرًا بالنسبة لدولة تعتمد على الصين باعتبارها أكبر شريك تجاري لها. غالبًا ما تجنبت أرديرن في خطاباتها السابقة النقد المباشر للصين. وكانت نيوزيلندا تحاول ضرب النغمة الصحيحة بشأن الصين في الأسابيع الأخيرة بعد أن وجدت نفسها في موقف دفاعي مع حلفائها الأمنيين من العيون الخمس من خلال مقاومة التحدث معهم في انسجام مع الصين بشأن بعض قضايا حقوق الإنسان.





وأثارت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا ضجة دبلوماسية الشهر الماضي عندما ناقشت ترددها في توسيع دور العيون الخمس ليشمل المواقف المشتركة بشأن حقوق الإنسان. يعود التحالف بين نيوزيلندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا إلى التعاون في الحرب العالمية الثانية.





في كلمتها أمام قمة الأعمال الصينية في أوكلاند يوم الاثنين، قالت أرديرن إن نيوزيلندا أثارت مخاوف "خطيرة" مع الصين بشأن قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع الأويغور في منطقة شينجيانغ والأشخاص الذين يعيشون في هونغ كونغ. وقالت أرديرن للجمهور: "ولن يغيب عن أي شخص هنا أنه مع نمو دور الصين في العالم وتغيره، فإن الاختلافات بين أنظمتنا - والمصالح والقيم التي تشكل تلك الأنظمة - أصبح من الصعب التوفيق بينها".





قال ستيفن نوكس، مدير مركز الدراسات الصينية بجامعة أوكلاند، إنه لم يكن يتوقع سماع مثل هذه اللغة من نيوزيلندا حتى قبل عامين. واوضح إن بعضها بدا وكأنه اشارة للعيون الخمس لإعلامهم أنه على الرغم من أن نيوزيلندا قد يكون لها تبعيات اقتصادية على الصين، إلا أنها لم تكن ناعمة.





قال نوكس إنه بسبب تدهور علاقات الصين مع كل من أستراليا وكندا بسرعة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، فقد جعلت علاقة نيوزيلندا الأكثر وردية تبرز كإبهام مؤلم. ومع ذلك، قال نوكس، إنه لا يتوقع أن يكون للتغيير في خطاب نيوزيلندا أي تأثير سلبي على تجارتها مع الصين. وقال إن موقف نيوزيلندا المعتدل نسبيًا يمكن أن يجعلها وسيطًا مفيدًا في المستقبل بين الصين وأعضاء العيون الخمس الآخرين.





لم تصل نيوزيلندا إلى حد وصف انتهاكات الأويغور بالإبادة الجماعية، وهي اللغة التي استخدمتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى.



