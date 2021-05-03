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محمد إمام حديث السوشيال ميديا من خلال "النمر"

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
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بعد عرض الحلقة العشرون من مسلسل "النمر" والتي وعد النجم محمد إمام جمهوره بمفاجآت خلال الحلقة، ليكتشف الجمهور أخيرًا حقيقة شخصية النمر واسمه الحقيقي، وهو عبدالله ماهر رضوان، الذي قتل على يد كبار الصاغة "الحاوي والشيمي وشمس"، وتبدأ معركة جديدة من بداية الحلقة العشرين وحتى نهاية المسلسل، ومن أداء النجم محمد إمام في المسلسل وبعد المفاجآت التي لم تكن متوقعة كل ذلك آثار جمهور السوشيال ميديا إعجابًا بالمسلسل وبأداء الزعيم الصغير، مما جعله تريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر وأغلبية الدول العربية مثل الإمارات والسعودية ولبنان وغيرها الكثير.

 

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.


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