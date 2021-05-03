عشرات القتلى جراء حادث تصادم قارب بناقلة في بنجلاديش

أعلنت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الاثنين، عن مقتل 26 شخصًا على الأقل وفقدان عدد آخر، بعد اصطدام زورق سريع مكتظ بالركاب بناقلة محملة بالرمال، وغرقه في نهر بادما العملاق.

وقد عثر رجال الإنقاذ على 26 جثة، وربما لا يزال البعض في عداد المفقودين، وفقًا لميراج حسين، المسؤول البارز بالشرطة في منطقة ماداريبور بوسط البلاد.

وقال المسؤول، إنه تم إنقاذ 5 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.

ويذكر أن بنجلاديش، هي دولة لديها ممرات مائية داخلية واسعة، ومعايير سلامة متراخية.



