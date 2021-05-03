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قتلى بغرق قارب قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:24 ص
غرق قارب - صورة أرشيفية
غرق قارب - صورة أرشيفية
وكالات
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انقلب زورق يقل 30 شخصًا وغرق قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من مدينة سان دييغو، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وقالت السلطات الأمريكية، إن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثث ثلاثة قتلى وإنقاذ آخرين، فيما تمكن بعض الركاب من بلوغ الشاطئ بشكل مستقل.

 

وتم نقل المصابون، إلى مستشفيات سان دييغو لتلقي العلاج.

 

وأشارت البيانات الأولية، إلى أن القارب نقل مهاجرين غير قانونيين من المكسيك، وقد انقلب بسبب سوء الأحوال الجوية.

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