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مستشار الرئيس يكشف بشرى سارة عن لقاح كورونا (فيديو)

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:38 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة رصد أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة من الجائحة، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي ظواهر جديدة.
وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الأعراض التي ترصد معروفة، مضيفا أن فيروس كورونا فيروس تنفسي وتداعياته الرئيسية على الجهاز التنفسي، ومعظم أعراضه تشبه أعراض الإصابة بنزلة برد.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه لم يرصد حتى الآن أعراض غير متوقعة للإصابة، منوها بأن مصر في انتظار ملايين الجرعات من لقاح كورونا خلال شهري مايو ويونيو، من الصين وروسيا وأسترازينكا، مؤكدا ان قرار تعدد مصادر الحصول على اللقاح كان قرار عظيم، منوها بأن كان هناك اجتماع خلال الفترة الماضية مع الاتحاد الأفريقي لتوفير عدة ملايين من اللقاحات قد تصل إلى 20 مليون جرعة.

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