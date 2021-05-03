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المشرف على قطاع خدمة المجتمع يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية ببنها

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، جولة بالمدن الجامعية بكفر سعد، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطلاب، وذلك برفقة الدكتور أشرف عواد المشرف على المدينة الجامعية بكفر سعد.

واطمأن الدكتور جمال سوسة خلال جولته على الخدمات المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية، والتقى بعدد من الطلاب داخل المدينة واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم.

كما شملت الجولة تفقد العيادات الطبية والاطمئنان على تجهيزها بالاسعافات الأولية العامة وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأثنى المشرف على قطاع خدمة المجتمع، خلال جولته، على جهود العاملين بالمدن الجامعية، مؤكدًا ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.
المشرف على قطاع خدمة المجتمع يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية ببنها
المشرف على قطاع خدمة المجتمع يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية ببنها
المشرف على قطاع خدمة المجتمع يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية ببنها
المشرف على قطاع خدمة المجتمع يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية ببنها
المشرف على قطاع خدمة المجتمع يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية ببنها
المشرف على قطاع خدمة المجتمع يتفقد الخدمات بالمدن الجامعية ببنها

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