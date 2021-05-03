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تراجع واردات الرنجة بقيمة 11 مليون جنيه في شهر ديسمبر الماضي

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
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رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من الرنجة في شهر ديسمبر الماضي، فيما لم تسجل نشرة التجارة الشهرية التابعة للجهاز أية واردات للرنجة، ضمن قائمة أهم واردات السلع الغذائية في آخر إصدار لها في شهر يناير الماضي.

وتراجعت واردات الرنجة، لتصل إلى 189 مليون جنيه "11 مليون و815 ألف دولار" – 16 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- في شهر ديسمبر الماضي، وذلك لأسماك الرنجة أنواع "كلوبيا هارنجس، وكولوبيا بالاسى" مجمدة باستثناء الأكباد والبيض، مقابل 382 مليون و144 ألف جنيه "23 مليون و884 ألف دولار"، تراجع بلغت قيمته 193 مليون و104 ألف جنيه "12 مليون و69 ألف دولار".

وتوضح البيانات، أن واردات الرنجة جاءت ضمن أهم واردات السلع الغذائية في ذلك الشهر، وبلغت قيمتها الاجمالية نحو 9 مليار و784 مليون جنيه "611 مليون و516 ألف دولار"، مقابل 11 مليار و603 مليون جنيه "725 مليون و244 ألف دولار"، بتراجع بلغ مليار و819 مليون جنيه "113 مليون و728 ألف دولار".

وأصدر عدد من المحافظين، قرارات بإغلاق الحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد شم النسيم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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