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أسعار الخضراوات اليوم الاثنين 3-5-2021 في سوق العبور

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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ستقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 3-5-2021، في سوق العبور حيث وصل سعر البرتقال البلدي بين 2 إلى 3 جنيهات، والبرتقال "أبو سرة" بين 4 إلى 6 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، واليوسفي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 20 جنيهًا، والليمون البلدي بين 15 إلى 20 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 10 جنيهات، والرمان بين 7 إلى 9 جنيهات، وبطيخ من 20 إلى 30 كيلو جنيه للواحدة، والفرولة من 6 إلى 8 جنيهات للكيلو.

وشهدت أسعار الخضراوات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 3 إلى 5 جنيهات، والبسلة الخضراء من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 3 إلى 5 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 6 جنيهات، والبامية 12 جنيها، وورق العنب 15 جنيه للكيلو، والخيار 7 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الكوسة من 12 إلى 14 جنيها، والثوم 25 جنيها، وفلفل السويس 7 جنيهات، الباذنجان 7 جنيهات، الملوخية 10 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 5 جنيهات، والجزر 3 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.

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