11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالصين

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، نزولا من 15 إصابة في اليوم السابق.

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا أشارت فيه إلى أن جميع المصابين قدموا من الخارج.

وقالت اللجنة الصينية، إن عدد الإصابات الخالية من الأعراض بلغ 12 إصابة نزولا من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في بر الصين الرئيسي بلغ حاليا 90697 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.