إسرائيل تعلن إصابة 3 أشخاص فى هجوم بالضفة الغربية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أشخاص فى هجوم مسلح بالضفة الغربية، بينهم اثنين فى حالة خطيرة، حسبما قال أطباء.

وأطلق المسلحون، أعيرة نارية من مركبة فى تقاطع جنوب مدينة نابلس الفلسطينية قبل أن يتمكنوا من الفرار.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات الاحتلال، النار على فلسطينية فى الضفة الغربية، بزعم "اقترابها منهم بسكين".

وأفادت تقارير إعلامية، بأن المرأة أصيبت بجروح خطيرة ونقلت إلى المستشفى.