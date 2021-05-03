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ذكر بالاختيار 2.. قصة الشهيد أحمد الرفاعي

الإثنين 03/مايو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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كشفت أحداث مسلسل الاختيار 2، عن شهيد جديد من شهداء الشرطة ضمن استعراض جهود وزارة الداخلية لضبط العملية الأمنية بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وهو الشهيد أحمد الرفاعي.

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذي يجسد بطولته الفنانان كريم عبد العزيز وأحمد مكي، في الفترة ما بعد عام 2013، ويرصد بطولات الشرطة المصرية في مواجهة الإرهاب.

ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن الشهيد أحمد الرفاعي بعد تجسيد واقعة استشهاده بالاختيار ٢:

- ولد بمدينة طنطا وتخرج من كلية الشرطة دفعة 1999، واستشهد إثر انفجار عبوة ناسفة عام 2016.

- بدأ العمل في قطاع الأمن المركزي ثم انتقل للعمل بجهاز الأمن الوطني عام 2003 وتولى ملفات مهمة جدًا في مكافحة الإرهاب وشهد له الجميع بالتميز وحسن الأداء وحسن الخلق حتى استشهد في 23 يناير 2016 في مداهمة أحد أوكار الإرهاب.

- خاض الرفاعي العديد من المواجهات الأمنية وكشف العديد من الخلايا  الإرهابية التى خططت لاستهداف المنشآت الحيوية ودور العبادة  حتى استشهد في مداهمة وكر الجيزة  "شقة الهرم".

- التحقيقات قالت  أنه أثناء تبادل إطلاق الرصاص خلال مداهمة الشقة اخترقت إحدى الطلقات عبوة ناسفة كانت في شقة العناصر التكفيرية، ما أدى إلى انفجارها وانفجار 14 عبوة كانت مُعدّة للتفجير، ما أدى لوقوع ضحايا ومصابين من الشرطة وسكان العقار، وانهيار 4 أسقف في طوابق العقار، إضافة إلى حدوث تصدعات وشروخ في العقار المكون من 14 طابقًا، وتصدعات في 3 عقارات مجاورة لمكان الانفجار، علاوة على تحطيم 4 سيارات.

- وقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بوضع اسم الشهيد البطل أحمد إبراهيم الرفاعي على شارع توت عنخ أمون بطنطا، كما قام بزراعة الأشجار على جانبي الشارع بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، موجهًا بزراعة الأشجار بطول الشارع وكذلك زراعة الأشجار بطول شارع بطرس.

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