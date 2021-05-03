Advertisements

الإسماعيلي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الجونة بالدوري

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
تلقى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، صدمة قوية قبل مواجهة الجونة، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

غياب محمد عامل عن مواجهة الإسماعيلي والجونة بالدوري
وتأكد غياب محمد عادل لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة الجونة، بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربي والذى انتهى بانتصار الدراويش بهدفين نظيفين.

من جانبه يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، لمواجهة فريق الجونة مساء الأربعاء المقبل على أرضية ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، من الفوز في 3 مباريات و التعادل في 8 مناسبات، والخسارة في مثلهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الإسماعيلي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الجونة بالدوري الإسماعيلي يتلقى صدمة قوية

أخبار تهمك

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الانفراد بصدارة هدافي الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة حول أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 3 ساعات

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ 36 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

قبل لقائهما المرتقب.. تاريخ مواجهات الإسماعيلي والجونة يرجح كفة الدراويش

الأرقام تجيب..هل كانت صفقة فخر الدين بن يوسف مربحة للإسماعيلي ؟

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

قبل مواجهاتهما المرتقبة.. حقائق وأرقام من تاريخ مواجهات الأهلي والجونة

محمود علاء يغيب عن الزمالك أمام الجونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

11:01 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي