الإسماعيلي يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الجونة بالدوري

تلقى إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، صدمة قوية قبل مواجهة الجونة، ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.





غياب محمد عامل عن مواجهة الإسماعيلي والجونة بالدوري

وتأكد غياب محمد عادل لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي عن مواجهة الجونة، بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربي والذى انتهى بانتصار الدراويش بهدفين نظيفين.





من جانبه يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، لمواجهة فريق الجونة مساء الأربعاء المقبل على أرضية ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.





الجدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، من الفوز في 3 مباريات و التعادل في 8 مناسبات، والخسارة في مثلهما.