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شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أفادت تقارير صحفية إسبانية، إنه من الصعب مشاركة رافائيل فاران مدافع فريق ريال مدريد، ضد تشيلسي الإنجليزي، بعد غدًا الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان فاران يعاني من انزعاجات في ساقه اليمنى، ومشاركته أمام تشيلسي تبدو معقدة بنسبة كبيرة.

وتعرض فاران لإصابة مفاجأة خلال مواجهة أوساسونا، في الجولة الـ 34 من الليغا، والتي انتهت بفوز الميرنجي بهدفين نظيفين.

وأتمت: سيتعين على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إشراك القائد سيرجيو راموس في التشكيل الأساسي، على الرغم من اكتمال جاهزيته بشكل كامل.

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