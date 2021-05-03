هكذا هنأت سوسن بدر المصرين بعيد القيامه المجيد

هنأت الفنانة سوسن بدر الأشقاء المسيحيين بعيد القيامة المجيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشرت سوسن بدر صورة للصليب وعلقت قائلة: كل سنه واحنا كلنا طيبين.





وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.









وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.









فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.





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