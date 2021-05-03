Advertisements

هكذا هنأت سوسن بدر المصرين بعيد القيامه المجيد

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هنأت الفنانة سوسن بدر الأشقاء المسيحيين بعيد القيامة المجيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت سوسن بدر صورة للصليب وعلقت قائلة: كل سنه واحنا كلنا طيبين.

وشاركت الفنانة سوسن بدر كضيفة شرف في أحداث فيلم "وقفة رجالة" بطولة ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائية.


وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول 4 أصدقاء يقررون كسر الروتين واستعادة أيام الشباب من خلال رحلة يقومون بها إلى أحد الفنادق بشرم الشيخ.


فيلم «وقفة رجالة» من بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي وأمينة خليل ومحمد سلام، إخراج أحمد الجندي.

3333

أخبار تهمك

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 7 ساعات

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ 40 دقيقة

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 12 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة حول أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يقترب من الانفراد بصدارة هدافي الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 4 ساعات

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 12 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

11:01 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي