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إندونيسيا تعلن اكتشاف حالتين إصابة بسلالة كورونا الهندية

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الاثنين، اكتشاف حالتين إصابة بسلالة فيروس كورونا شديدة العدوى التي ظهرت في الهند لأول مرة، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء، بوصول 6 ملايين جرعة من لقاح من شركة "سينوفاك" الصينية إلى مطار "سويكارنو-هاتا" الإندونيسي بإقليم بانتن.

 

 وفي مؤتمر صحفي لوزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين، قال فيه: "اليوم تلقينا ستة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، كجزء من 140 مليون جرعة، سنحصل عليها في عام 2021 ".

 

وحصلت إندونيسيا، حتى الآن على 59.5 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، الذي يمكن استخدامه في إنتاج 47 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من قبل شركة "بي تي بيو فارما" الإندونيسية.

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