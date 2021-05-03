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بطريقته الخاصة هالة صدقي تهنئ جمهورها بشم النسيم

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
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هنأت الفنانة هالة صدقي،جمهورها بعيد شم النسيم،وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت هالة صدقي صورة للبيض الملون وعلقت عليها قائلة: كل شم نسيم وانتوا طيبين وعوايد فرعوني قديم وهو بدايه الربيع ، وطبعا الاساس فيه اكل الفسيخ والبصل وتلوين البيض واغنيه سعاد حسني الدنيا ربيع ، كل ربيع وانتوا بخير يا اهل الخير".

وكانت الفنانة هالة صدقى حققت نحو نصف مليون مشاهدة،من خلال حلقتها فى برنامج شيخ الحارة والجريئة ، والذى تقوم بتقديمه المخرجة إيناس الدغيدي .

وقام زوج الفنانة هالة صدقي بعد عرض الحلقة بساعات بإعلان تطليقه لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه شيخ الحارة حديثه للفنانة هالة صدقي، قائلا: «بتتخاني يوم بعد يوم، وانتي مش عارفة مي وشيرين  يا هالة ولا إيه؟».

وعرض شيخ الحارة مجموعة من الصور لمجموعة من الفتيات  تثبت تعرضهن للخيانة من أزواجهن".

وتابع شيخ الحارة في حلقة الفنانة هالة صدقي مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامج “ شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة “القاهرة والناس”،  قائلا:" مش عيب الراجل يستأمنك ويعملك توكيل وتاخدي قطعة أرض منه بـ 8 مليون جنيه "، وردت هالة صدقي قائلة :" الراجل كان عايز يتقدملي  وماكنش معاه مهر  وكان يمتلك أرض وقام بكتابة الأرض باسمي  مقابل عدم تقديمه مهر".

وتابع شيخ الحارة موجها حديثه لـ هالة صدقي :" فيه ناس عايشة معاكوا وكانوا بيقولوا إنك كنتي بتجري وراه في كل حتة عشان تتجوزيه".

وردت هالة صدقي، قائلة:" عندما تقدم لي زوجي في البداية رفضت وهناك فارق في السن بيني وبينه  وأنا أكبر منه بـ 5 سنوات ".

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