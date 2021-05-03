اجتماع زعماء أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا في وارسو

يجتمع رؤساء أوكرانيا ودول البلطيق وبولندا في وارسو يوم الاثنين للاحتفال بالذكرى الـ 230 لدستور بولندا، وهي أول وثيقة ديمقراطية من نوعها في أوروبا.





من المقرر أن يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات مع نظيره البولندي، أندريه دودا، في وقت يتصاعد فيه الصراع مع روسيا وتوترات في شرق أوكرانيا. كما يحضر احتفالات يوم الدستور رؤساء ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وهي دول تقع على حدود الاتحاد الأوروبي مع روسيا وبيلاروسيا، ومن المقرر أن يجروا مناظرة متلفزة.









بدأت الاحتفالات بإلقاء كلمة دودا والرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا أمام جلسة نائية لبرلماني بولندا وليتوانيا، الدول المجاورة التي كانت دولة واحدة في وقت دستور القرن الثامن عشر. وسيكون مكافحة الوباء من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها.







