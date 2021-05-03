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التموين تكشف مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر (فيديو)

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال محيي إسماعيل، مدير عام الرقابة المركزية لوزارة التموين، إن هناك متابعة مستمرة لتوفير الخبز للمواطن والحصول عليه بسهولة ويسر وبجودة عالية.
وأشار "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك حملات على مدار اليوم خلال شهر رمضان للتأكد من وجود الخبز وتوفره، لافتا إلى أن مواعيد تشغيل المخابز في رمضان تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا، وتمتد في بعض المخابز إلى التاسعة مساءا حسب احتياجات المنطقة.
وأضاف أن الرقابة تشمل كل مراحل إنتاج الرغيف، بدءا من توفر الدقيق، ونظافة المخبز، منوها بأن وزير التموين وجه بأن تعلن أرقام الشكاوى في كل المخابز حتى يتمكن المواطن من الإبلاغ إذا واجهته مشكلة، لافتا إلى أن مواعيد عمل المخابز خلال فترة عيد الفطر لطبيعتها.

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