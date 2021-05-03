وكيل زراعة الفيوم: لن نقبل بوجود أزمة أسمده أثناء اجتماع مديري الإدارات الزراعية



شدد وكيل الوزارة باعداد تقرير يومي عن التعديات علي الاراضي الزراعيه خلال فتره الأجازه الحالية وذلك لاخطارالجهات المعنية لازاله تلك التعديات.



كما نوه عن اتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة في حينه منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع المزراعين علي الاقبال علي زراعه دوار الشمس وتحفيزهم لسد فجوه استيراد الزيتوت من الخارج.



ونبه وكيل الوزارة بالنسبة لكارت الفلاح يتم التنسيق مع جميع البنوك لاستلام كارت الفلاح تمهيدًا لتمكين الفلاح من إستلام الأسمده.



وايضا يتم تنقيه السجلات للأراضي التي تم التعدي عليها وأي أراضي داخل الحيز العمراني تم البناء عليها وتم استخراج كارت لها يتم حذف الكارت وإلغائه تنقيه السجلات ايضًامن الحيازات الوهميه وعدم صرف أي أسمده للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز.



وأضاف وكيل الوزارة اما بنسبه للري الحديث، يتم عمل خطه لتحويل الأراضي القديمة التي تروي بالغمر إلي ري حديث ويتم عمل فليم عن الري الحديث يتم تشغيله في كل الجمعيات الزراعيه.



ونوه عن ضروره وجود شاشات عرض بكل الجمعيات الزراعيه وسيتم المرور علي الجمعيات الزراعية من قبل لجان من الوزاره للتأكد من وجود هذه الشاشات من عدمه.

القمح

وايضا يتم عمل بيان عن متوسط الانتاج ( تقييم واقعي وحقيقي ) ويتم ذلك لأكثر من موقع ولا يقبل بإعطاء بيانات وهمية عن ذلك، وذلك ليتم تقييم الصنف ومدي نجاح الخريطه الصنفيه ومعرفة مدي نجاح الصناف في المحافظة وسبب نحاج هذه الأصناف.



وكذلك يتم أيضا عمل تقري عن التنبؤ عن أهم الأمراض وعن الفتره التي يتم رفع فيها أسعار الخضار واللحوم للاستعداد لمواجهة هذه الفتره.



وشدد ايضا وكيل الوزارة بالنسبة للأسمدة لن نقبل بوجود أزمة أسمده ويتم الحصر الفعلي علي الطبيعة للمحاصيل المنزرعه فعليا فقط،ولا يتم الصرف للاراضي التي تم التعدي عليها.



وأضاف بخصوص الإنتاج الحيوانى الإهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان، وسرعة الإنتهاء من المراكز التي تم اختيارها للتطوير وذلك لدعوه معالي وزير الزراعة لإفتتاحها الاصول الغير مستغله

وايضا يتم الحصر الفعلي للأصول الغير مستغله ووضع مقترح لطريقه إستغلالها وسيتم إرسال ذلك لمعالي الوزير.

عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية مع مديري الادارات الزراعية بحضور المهندس نصر محمود مدير عام الشئون الزراعية ومديرى الإدارات بالمديريةحيث تم مناقشة حمايه الاراضي.