Advertisements

بهذه الكلمات يسرا تهنئ الأقباط بعيد القيامة

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements
هنأت الفنانة يسرا الأشقاء المسيحيين بعيد القيامة المجيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


ونشرت يسرا  صورة للصليب و الجامع وعلقت قائلة: عيد قيامة مجيد على كل أصحابي و كل أهل مصر.. دايما متجمعين على الفرح و الخير و إيدينا في إيدين بعض متحدين وتفضل مصر أمام العالم كله مثال حي لوحدة شعبها العظيم ، ‏HAPPY EASTER EVERYONE.


وتشارك النجمة يسرا حاليا في مسلسل "حرب أهلية"  باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.


وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجأت.


وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 7 ساعات

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يقترب من الانفراد بصدارة هدافي الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 12 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ 40 دقيقة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة حول أمان سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

11:01 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي