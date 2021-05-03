الفلبين تحتج على "حجب" الصين لسفنها الدورية

احتجت الحكومة الفلبينية على مضايقات خفر السواحل الصيني لسفن حرس السواحل الفلبينية التي تقوم بدوريات في مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكرت وزارة الشئون الخارجية اليوم الاثنين.





كانت هذه هي الأحدث في العشرات من الاحتجاجات الأخيرة من قبل وزارة الشؤون الخارجية في مانيلا، إلى جانب تصريحات لاذعة على نحو متزايد من قبل كبير الدبلوماسيين ووزير الدفاع في البلاد حول تصرفات الصين في المياه المتنازع عليها. تصاعد الخلاف الكبير على الرغم من الموقف الودي للرئيس رودريغو دوتيرتي تجاه الصين. واستخدم وزير الخارجية تيودورو لوكسين جونيور عبارة بذيئة في تغريدة تطالب الصين بالخروج من المناطق التي تطالب بها الفلبين.





ورفض وزير الدفاع دلفين لورنزانا مطالبة الصين للفلبين إنهاء دورياتها في المنطقة المتنازع عليها. وقال لورنزانا في رسالة فيديو في وقت متأخر الأحد، "بينما نقر بأن القدرة العسكرية للصين أكثر تقدمًا من قدرتنا، فإن هذا لا يمنعنا من الدفاع عن مصالحنا الوطنية وكرامتنا كشعب بكل ما لدينا".





في الحادث الأخير، قالت وزارة الشؤون الخارجية إنها "احتجت على التظليل والعرقلة والمناورة الخطيرة والتحديات اللاسلكية من قبل خفر السواحل الصيني لسفن خفر السواحل الفلبينية التي تقوم بدوريات بحرية مشروعة وتدريبات" في الفترة من 24 إلى 25 أبريل بالمياه الضحلة قبالة شمال غرب الفلبين بالقرب من سكاربورو.





يدعي البلدان سيطرتهما علي منطقة الصيد الغنية، التي استولت عليها الصين فعليًا في عام 2012 من خلال إحاطة خفر السواحل وسفن المراقبة بها بعد مواجهة متوترة مع السفن الفلبينية.





وقالت الوزارة إنها احتجت أيضًا على "الوجود المستمر وغير القانوني والمطول والمتزايد لسفن الصيد الصينية وسفن الميليشيات البحرية في المناطق البحرية الفلبينية" في المياه المتنازع عليها. وأضافت أن وكالات إنفاذ القانون الفلبينية رصدت مئات السفن الصينية في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام في مناطق حول سكاربورو شول وجزيرة ثيتو التي تحتلها الفلبين، والتي يطلق عليها الفلبينيون باغاسا.





وطلبت وزارة الخارجية الصينية من الفلبين احترام ما تصفه بالسيادة الصينية في المياه المتنازع عليها و"وقف الإجراءات التي تعقد الوضع وتصعد الخلافات". وتطالب الصين فعليًا بكل بحر الصين الجنوبي. قال جيش التحرير الشعبي الصيني، يوم الأحد، إنه أجرت مجموعة حاملات طائرات صينية مؤخرًا تدريبات سنوية في الممرات البحرية المزدحمة.





بدأ الخلاف المتصاعد بين مانيلا وبكين بعد رصد أكثر من 200 سفينة صينية اشتبهت السلطات الفلبينية في أن الميليشيات تديرها في ويتسون ريف في أوائل مارس. وطالبت الحكومة الفلبينية السفن بالمغادرة، ثم نشرت سفن خفر السواحل في المنطقة. قالت الصين إنها تمتلك الشعاب المرجانية وأن السفن الصينية تحتمي من الأمواج الهائجة.



