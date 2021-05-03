Advertisements

رئيس مدينة قنا: جولات مكثفة للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أجرى أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، بناءً على تكليفات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا.

وأوضح أن ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام، حيث تفقد كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا وتأكد من غلق مداخل الحدائق والكورنيش تمامًا.

وقد شدد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أمس، على مسئولى الحدائق وكورنيش النيل بعدم السماح بتجمع المواطنين داخل تلك الحدائق احتفالا بأعياد شم النسيم، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ الإجراءات وإتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من أنتشار فيروس كورونا وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.

أخبار تهمك

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ 19 دقيقة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ثلث ساعة

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ ساعة و 22 دقيقة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 13 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 18 ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

07:40 ص

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

12:02 م

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي