رئيس مدينة قنا: جولات مكثفة للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات

أجرى أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، بناءً على تكليفات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا.





وأوضح أن ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام، حيث تفقد كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا وتأكد من غلق مداخل الحدائق والكورنيش تمامًا.



