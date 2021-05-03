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رئيس مدينة قنا: جولات مكثفة للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات
الإثنين 03/مايو/2021 - 11:31 ص
بسام عبدالحميد
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أجرى أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، بناءً على تكليفات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا.
وأوضح أن ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام، حيث تفقد كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا وتأكد من غلق مداخل الحدائق والكورنيش تمامًا.
وقد شدد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، أمس، على مسئولى الحدائق وكورنيش النيل بعدم السماح بتجمع المواطنين داخل تلك الحدائق احتفالا بأعياد شم النسيم، مناشدًا جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة فى تنفيذ الإجراءات وإتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من أنتشار فيروس كورونا وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.
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