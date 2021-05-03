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"الآثار": لجان سرية للتفتيش على المنشآت السياحية

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، إن الوزارة مستمرة في إيفاد لجان تفتيش سرية للفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية على مستوى الجمهورية.

وذلك للتأكد من مدى التزامها بالقيام بأعمال التطهير والتعقيم والتي تتم بصفة مستمرة في جميع المقاصد السياحية المصرية وفقاً للمعايير الدولية لإجراءات التطهير وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

إضافة إلى قيامهم بالتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة والمقررة من مجلس الوزراء والوزارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار علي سلامة المواطنين والسائحين والعاملين في القطاع السياحي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما يأتي في ظل التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات السياحية لمواجهة هذا الفيروس، وخاصة تزامناً مع فترة الأعياد خلال الأيام القليلة القادمة.

وتشمل أعمال التعقيم البرجولات والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.

وأشار إلى أن هذه اللجان تقوم أيضاً بالتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بالمطابخ والمخازن والمطاعم والكافيتريات.

إضافة إلى التأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة بالفنادق وأنها في حالة سياحية جيدة، والتأكد من تطبيق أسس النظافة العامة بالفنادق والمطاعم والكافيتريات.

وأضاف العاصي أنه سوف يتم اتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالف من هذه المنشآت في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.

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