محافظ الإسكندرية عن غلق الشواطىء: "مش غرضنا ننكد على الناس"

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك توجيهات مشددة على كافة شواطىء المحافظة بعدم نزول المواطنين حرصا على حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن أعداد الإصابات في محافظة الإسكندرية انخفضت بشكل كبير عن الموجتين السابقتين، موضحا أنهم يقومون بحملات تفتيشية نهارا على الشواطىء، وليلا على المطاعم والمقاهي والكافيهات.

وأضاف أن المحافظة بها 66 شاطىء عام وخاص يتم متابعتهم بشكل دقيق، منوها بأنهم يحررون محاضر للمخالفين للإجراءات الاحترازية، متابعا: "غرضنا مش نزعل الناس أو ننكد عليهم.. إحنا عايزين الناس تنبسط ولكن لابد من الحذر بسبب فيروس كورونا".



