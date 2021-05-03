موقف الحكومة البريطانية بعد اقتحام جماهير اليونايتد ملعب "أولد ترافورد"

قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، جيمس كليفرلي، اليوم الإثنين، إنه لا يمكنه إدانة تصرفات جماهير كرة القدم التي اقتحمت ملعب مانشستر يونايتد للاحتجاج ضد ملاك النادي، ما تسبب في تأجيل مباراة أمام ليفربول.





قال كليفرلي لمحطة سكاي نيوز: "لا يمكننا إدانة الصور التي شاهدناها عن اقتحام الملعب، نحتاج لتفهم إحباط الجماهير وليس فقط جماهير يونايتد بل العديد من الأندية".





وتأجلت مباراة القمة بين يونايتد وضيفه ليفربول في الدوري الممتاز، بعد أن شقت جماهير يونايتد طريقها إلى أرض الملعب، واقتحمت إستاد أولد ترافورد للاحتجاج على عائلة جليزر المالكة للنادي.





وكانت المباراة ستقام أمام مدرجات خالية بسبب قيود كوفيد-19، لكن ذلك لم يمنع المشاهد الفوضوية داخل وخارج أولد ترافورد، والتي أدت إلى إصابة ضابط بزجاجة وفقاً لبيان شرطة مانشستر الكبرى.





ولا توجد أي إشارات على الموعد الجديد للمباراة.





وكان يونايتد صاحب المركز الثاني بحاجة للفوز حتى يحرم مانشستر سيتي من التتويج.





وتأتي الاحتجاجات المخطط لها، بعد قرار يونايتد الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي، بجانب خمسة أندية إنجليزية أخرى.

وانهارت خطط هذه المسابقة الانفصالية في غضون أيام، بعد معارضة واسعة النطاق.



