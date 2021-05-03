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وزيرة الصناعة تبحث مع "نيسان العالمية" خططها الاستثمارية في مصر

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
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 بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، مع جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة إفريقيا  والشرق الأوسط وأوروبا، مشروعات الشركة الحالية وخططتها التوسعية في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت نيفين جامع، في بيان اليوم الاثنين، حرص الوزارة على تفعيل الجهود التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز صناعة السيارات الوطنية، والتي تستهدف وضع مصر على خارطة  تصنيع وتصدير السيارات العالمية.

وأشارت إلى سعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاع صناعة السيارات والصناعات المكملة لها، بما يسهم في تعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية ورفع الميزة التنافسية وتعميق المنتج المحلي.

وقالت الوزيرة، إن شركة نيسان العالمية تمثل شريك إستراتيجي للدولة المصرية فى مجال صناعة السيارات، مؤكدة حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركة في توطين صناعة السيارات في مصر للإنتاج للسوق المحلي والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

ولفتت جامع الى أن شركة نيسان تعد إحدى الشركات الرئيسية المشاركة  بمبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التى تنفذها الحكومة المصرية حالياً، مشيرةً إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة إنتاجيتها بالسوق المحلى وزيادة مساهمتها بالمبادرة.

ومن جانبه، أكد جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، حرص الشركة على التوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا خاصة وأنه يمثل سوق استهلاكي كبير ويمتلك فرصاً للتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية.

وقال إن الشركة تنفذ حالياً خطة توسعية حتى عام 2030 تستهدف التوسع بأسواق دول القارة الإفريقية بصفة عامة والسوق المصرى بصفة خاصة .

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