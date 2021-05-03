بدء تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بجميع وحدات الكلى بمستشفيات الدقهلية



كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



واوضح "مكي "انه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي على الموقع بواسطة مديرية الصحة وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم وذلك بناءا على تعليمات وتوجيهات ا. د هاله زايد وزيرة الصحة بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي.



واشار وكيل وزاره الصحه الى انه تم اليوم بدء فعاليات تلقي اولى جرعات لقاح فيروس كورونا لجميع مرضى الغسيل الكلوي اثناء تلقي خدمة الغسيل بجميع مراكز ووحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الاسرة بالدقهلية



وأضاف "مكي"ان ذلك يأتي بناءا على تعليمات ا.د هاله زايد وزيرة الصحة بدأت اليوم فعاليات تطعيم مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس كورونا بجميع وحدات ومراكز الكلى بمستشفيات الدقهلية





ودعى "مكي" جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح.



شهد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد.