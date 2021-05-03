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الهند تسجل نحو 368 ألف إصابة خلال 24 ساعة

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:42 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، نحو 368 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.  

 

وكانت السلطات في الهند، قررت تمديد الإغلاق في العاصمة نيودلهي، لمدة أسبوع لمواجهة تفشي وباء كورونا.

 

 وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الهند سجلت أكثر من 390 ألف إصابة خلال 24 ساعة وأغلقت مراكز التطعيم لنقص الجرعات.

 

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، إن بلاده جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، مضيفا أن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

 

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "نتحدث عن ما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من كافة أنحاء العالم".

 

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

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