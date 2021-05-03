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مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:30 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة غزل المحلة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل "كوكا".

في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

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