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بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"سامكو مصر" لتنفيذ المشروعات القومية

الإثنين 03/مايو/2021 - 11:15 ص
بوابة الفجر
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وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات "سامكو مصر"، بهدف تنفيذ المشروعات القومية بمصر والمنطقة الأفريقية والعربية.

وأكد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة، في بيان صادر اليوم الاثنين، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة الصناعية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ المشروعات القومية التنموية.

وأشاد "التراس" بخبرات مجموعة شركات "سامكو مصر" في مجال تنفيذ المشروعات  القومية بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، منوهاً إلى الاتفاق على التعاون والتكامل لتنفيذ المشروعات القومية وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أنه تم الإتفاق ايضاً على تنسيق الجهود وتبادل الخبرات فيما يتعلق بملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية  داخل مصر, بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة.

كما لفت إلي التعاون المشترك باستغلال الإمكانيات التدريبية المتوفرة بالهيئة العربية للتصنيع ومجموعة شركات "سامكو مصر" لخلق كوادر مؤهلة في مجال الصناعات المختلفة .

وأشار إلى أهمية  تحقيق التكامل المشترك, في العديد من الصناعات ومنها الكاوتش والإستانليس وصناعة الفيبر ومواد وتشطيبات البناء الحديثة ,وغيرها من مجالات التنمية المختلفة.

وفي سياق متصل , ذكر "التراس" أنه أتفق على تشكيل لجنة مشتركة مع مجموعة شركات "سامكو مصر" لدراسة تنفيذ المشروعات المستقبلية بمصر والدول الأفريقية والعربية.

وأكد أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أكد سامح محمد سليمان رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة "سامكو مصر"، على أهمية تعزيز التعاون مع العربية للتصنيع بصفتها الظهير الصناعي للدولة، والإستفادة من خبراتها التكنولوجية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العديد من الصناعات ومنها ملف تعميق صناعة ماكينات ومعدات مواقف السيارات الذكية.


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